- O tragedie rutiera soldata cu moartea unui barbat și ranirea a doi copii sau petrecut astazi dupa amiaza langa Timișoara. Un barbat de 65 de ani conducea o motocicleta pe DJ 691, dinspre Timișoara spre Fibis, iar la un moment dat intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza intrand in coliziune cu un…

- O mașina a ieșit in afara parții carosabile, pe Calea Torontalului, in Timișoara, in aceasta dimineața, in urma impactului cu un alt autoturism, Doua persoane au fost transportate la spital. In accident au fost implicate doua autoturisme. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit in afara parții…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii și jandarmii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. Prefectul județului Argeș face apel la cetațeni…

- Un barbat in varsta de 63 de ani s-a aruncat, astazi, in gol, de la etajul al doilea al celui mai mare mall din Timișoara. Medicii il resusciteaza. Zona a fost delimitata de polițiști. Cel care a apelat 112 sa anunțe incidentul le-a spus polițiștilor ca un barbat s-a aruncat in gol, de pe terasa […]…

- O femeie in varsta de 25 de ani s-a stins din viata in aceasta dimineata, iar un barbat de 34 de ani a ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un camp din apropiere de satul Bozieni, raionul Hincesti. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 7:00.

- Accident de circulație, marți, pe drumul ce lega Timișoara de Arad, in zona localitații Orțișoara. Trei persoane au ajuns la spital, printre care o fetița de 3 ani, dupa ce o șoferița a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile.