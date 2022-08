Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist este cercetat pentru ultraj si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive, dupa ce a accidentat un politist care a incercat sa-l opreasca, vineri noaptea, in zona orasului Buftea.

- Un motociclist drogat a lovit un polițist care incerca sa il opreasca și a fugit. Urmarirea a avut loc pe DN1A, in județul Ilfov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Un motociclist care consumase substanțe psihoactive a lovit un polițist care incerca sa il opreasca și a fugit. Urmarirea a avut loc pe DN1A, in județul Ilfov. Polițiștii rutieri din Ilfov au incercat sa opreasca, in noaptea de vineri spre sambata, doua motociclete care se deplasau pe DN1A, dinspre…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 24 de ani, la Sannicolau Mare. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase cannabis, amfetamina și ketamina. Nu a fost insa singurul prins ca a urcat drogat la volan in minivacanța de Sfanta Maria, in Timiș.

- Clujeanul a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost oprit in trafic, iar polițiștii au constatat ca acesta avea permisul de conducere suspendat și ca se afla sub influența unor substanțe interzise.

- Ieri seara, in jurul orei 19:00, in localitatea Ruseni din raionul Edineț, ofițerii de patrulare au oprit pentru verificari un barbat de 54 de ani, originar din aceiași localitate, care se afla la ghidonul unei motociclete de marca Ural. In timp ce polițiștii au solicitat inminarea actelor conform procedurii,…

- Un tinar de 25 de ani, din localitatea Adjudeni, s-a urcat la volan si a plecat la plimbare cu masina, chiar daca era si baut, si drogat, si nu cu una, ci cu doua substante stupefiante. Totul s-a intimplat pe 6 iunie 2022, in jurul orei 21:00. Atunci oamenii legii din cadrul Sectiei de Politie […] Articolul…