- Un barbat aflat pe un moped a fost accidentat mortal, sambata, dupa ce a fost lovit de un motociclu condus de un tanar drogat, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

- Un motociclist drogat a omorat un barbat aflat pe un moped care nu a acordat prioritate. Accidentul a avut loc sambata, pe o șosea din județul Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tragedie la Lunca Mureșului. Un barbat de 49 de ani a fost accidentat mortal de un tren, in Halta Grindeni. Ce s-a intamplat Un barbat de 49 de ani, din Lunca Mureșului, a fost accidentat mortal de un tren, in Halta Grindeni, au declarat pentru Alba24, surse judiciare. Accidentul s-a produs luni seara…

- Un barbat a decedat luni, pe DN 24, dupa ce a fost lovit mortal de o ambulanta aflata in exercitiul functiunii, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 despre producerea unui accident rutier mortal pe DN24, intre localitatile…

- Un barbat de 66 de ani a murit seara trecuta in localitatea Nicolae Balcescu dupa ce a fost lovit pe marcajul pietonal de un autotren. Potrivit IPJ Constanta, ieri, in jurul orei 20:30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 2A, in localitatea Nicolae…

- Un barbat de 71 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost impins de un tanar pe carosabil si a fost lovit de un autoturism, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. The post Un barbat de 71 de ani, accidentat mortal dupa ce a fost impins de un tanar pe carosabil first appeared on…

- Un barbat, de 78 de ani, din Bacau, care traversa prin loc nepermis, a murit vineri dupa ce a fost accidentat de un cap tractor abia pus in mișcare, informeaza Antena3. Potrivit Poliției Bacau, un șofer, de 47 de ani, din Galați, in timp ce s-a pus in mișcare cu un cap tractor, a accidentat mortal un…