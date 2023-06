Un motociclist din Neamț a scăpat cu răni minore, după ce a fost acroșat de o șoferiță, în Uriu Un motociclist de 29 de ani din Neamț a scapat cu rani minore, dupa ce o șoferița din Dej l-a acroșat cu autoturismul. Accidentul a avut loc pe DN17, in localitatea Uriu. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN17, in localitatea Uriu. Din primele informații rezulta faptul ca o șoferița de 46 de ani din Dej a lovit un motociclist de 29 de ani din Neamț. Motociclistul a scapat cu rani ușoare, care i-au fost tratate la Compartimentul Primiri Urgențe al Spitalului Orașenesc Beclean. Se pare ca a fost de vina atat șoferița, care a vrut sa vireze stanga fara sa se asigure, cat și motociclistul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

