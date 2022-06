Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina Un motociclist din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier care s-a petrecut astazi,…

- Motociclist din Alba, DECEDAT in urma unui accident de circulație produs aproape de Simeria Un motociclist din Alba a murit duminica, in urma unui accident produs pe DN 66, la intersecția cu localitatea Tampa, in apropiere de Simeria. Din primele informații, este vorba despre un barbat in varsta de…

- Un barbat de 35 de ani a decedat, luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod pe DJ 504, in localitatea Trivalea Mosteni, iar alte doua persoane, pasagere in autoturism, au fost ranite, informeaza IPJ Teleorman, potrivit Agerpres."Am fost sesizati prin 112, cu privire…

- ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Deva-Nadlac. Un barbat a murit dupa impact intre un autoturism și un TIR Un barbat și-a pierdut viața, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Deva-Nadlac. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un TIR. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul…

- Astazi, 19 mai 2022, in jurul orei 03:50, politistii au oprit un autoturism care se deplasa pe strada Santuhalm, din direcția Deva – Simeria. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca cel aflat la volan, un barbat de 32 de ani, din orașul Cugir, județul Alba, avea dreptul de a conduce „cu restricții-reținut”,…

- Accident rutier intre un autoturism și o motocicleta in zona Kaufland de pe str. Lt. Stancu Ion in centrul Municipiului Targoviște. O motocicleta s-a izbit de un autoturism, iar cel Post-ul S-a izbit de o mașina cu motocicleta. O persoana a fost ranita! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, la km 129 900 de metri, in zona localitatii Maneciu, judetul Prahova, conducatorul unei motociclete a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile, unde a intrat intr un cap de…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe Autostrada București-Pitești. Patru mașini s-au izbit din plin, iar in urma coliziunii doi barbați au murit. A fost solicitat sa intervina și un elicopter SMURD.