Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in județul Constanța! Un motociclist a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un sofer care bause alcool, in Valu lui Traian. Motociclistul...

- Un motociclist in varsta de 28 de ani a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un sofer care bause alcool, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 71 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km h, 8 care conduceau sub influenta alcoolului si 2 care conduceau sub influenta drogurilor. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de…

- Un accident foarte grav s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Un motociclist s-a ales cu rani extrem de grave, dupa e s-a izbit puternic de masina unui sofer neatent.

- In aceasta noapte, pe bulevardul Mamaia, din statiunea Mamaia, zona hotelurilor Riviera Venus, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate trei autoturisme.Potrivit martorilor vinovat ar fi un sofer care conducea un BMW, inmatriculat in judetul Cluj, care din cauza neatentiei in conducere…

- Șapte persoane au fost ranite, între care patru copii, într-un accident rutier produs, duminica seara, în orașul Ovidiu din județul Constanța, de un șofer care a urcat la volan în stare de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un sofer roman de TIR a avut un sfarșit tragic. Barbatul s-a spanzurat in cabina, intr-o parcare din Italia. Din pacate este al doilea caz de acest gen din ultimul an. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Incidentul a fost facut public acum, desi s-a intamplat pe 27 martie, cand, in plina zi,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona Tomis 3 din Constanta, in sensul giratoriu de la intersecsia strazilor Soveja si Adamclisi. Din primele informatii un motociclist a fost ranit. ...