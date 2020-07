Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Achim, 20 de ani, este șoferul care pierdut controlul asupra mașinii, miercuri dimineața, pe Centura Valcele - Apahida, și a intrat intr-un TIR.Șoferul care a murit și parinții acestuia sunt din localitatea Moldovenești.Parinții acestuia, Mihai și Mihaela Achim, in varsta de 48, respectiv 39…

- Un tanar de doar 25 de ani a murit in urma unui accident devastator ce a avut loc pe o șosea din Prahova. Barbatul circula pe motocicleta in momentul in care o autoutilitara i-a taiat calea și l-a lovit din plin.

- Un sucevean in varsta de 31 de ani și-a pierdut viața ieri pe un drum din județul Iași. Este vorba de Simion Zafiu, originar din Fundu Moldovei, fost campion la karate al Danemarcei in urma cu 6 ani. Potrivit presei ieșene, accidentul mortal s-a petrecut in localitatea Miroslovești. Suceveanul ...

- Romanul care a provocat accidentul din Arezzo, in urma caruia doi dintre copiii sai și parinții au murit, iar alți 3 au fost raniți, conducea de 30 de ore și le-ar fi spus polițiștilor ca era „obosit mort”, scrie Corriere della Sera.Citește și: Lovitura de teatru in PSD: Frans Timmermans se…

- In cursul noptii trecute, un accident rutier a avut loc in localitatea ieseana Harlau. Accidentul s-a produs pe raza localitatii Harlau, in jurul orei 2.30, si au fost implicate doua masini. In urma impactului dintre cele doua masini a rezultat ranirea a cinci persoane. Intr-o masina se aflau trei persoane,…

- Accidentul a avut loc la Jebel. Un barbat de 46 de ani care conducea un camion dinspre Jebel spre Voiteg a virat la stanga, pentru a intra in curtea unei firme. Ceasul rau a facut ca tocmai atunci un motociclist sa intre in depașirea unor mașini care ... The post Accident grav de circulație in Timiș:…

- La o saptamana dupa ce un copil care se deplasa pe bicicleta a murit intr-un accident, la Foraști, marți, 28 aprilie, un barbat in varsta de 53 de ani, motociclist, a murit dupa ce a fost acroșat de o autoutilitara. Accidentul s-a petrecut pe raza comunei Balaceana, in jurul orei 11.20. Din ...

- Un barbat de 39 de ani din Rebrișoara și-a pierdut viața noaptea trecuta, in urma unui accident rutier petrecut in Nasaud. Culmea, accidentul a fost provocat chiar de catre decedat. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:00, pe Drumul Național 17D, in localitatea Nasaud și a fost provocat…