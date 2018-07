Un motociclist a murit în zona barajului de la Oașa Duminica, 22 iulie 2018, in jurul orei 13.00, pe Drumul Național 67 C, in apropierea barajului de la Oașa, un motociclist, in varsta de 64 de ani, a pierdut controlul direcției de deplasare iar ca urmare a leziunilor suferite și-a pierdut viața. Potrivit poliției, barbatul era cetațean maghiar iar cauza probabila a accidentului este neadaptarea la condițiile de drum. Post-ul Un motociclist a murit in zona barajului de la Oașa apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe DN 76, la ieșirea din Beiuș spre Ștei. Patru persoane au decedat in urma unui tragic accident rutier. Accident mortal pe Drumul National 76. Patru persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant de la marginea drumului. Patru persoane au murit dupa ce…

- Un motociclist in varsta de 32 de ani a murit, miercuri, dupa ce a intrat in coliziune cu o masina, soferul acesteia neasigurandu-se la efectuarea manevrei de intoarcere. Accidentul a avut loc in zona Splaiul Independentei, fiind blocata banda II de mers dinspre Soseaua Virtutii, catre Grozavesti.

- Un accident mortal a abut loc, miercuri dupa-amaiza, in Capitala, in zona stației de metrou Petrache Poenaru. Din primele informații disponibile, ar fi vorba despre o coliziune intr-o mașina și o motocicleta, in urma careia barbatul care conducea vehiculul cu doua roți și-a pierdut viața.

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Pompierii au solicitat interventia unui elicopter SMURD, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noua persoane și-au pierdut viața, dupa ce un microbuz romanesc s-a ciocnit violent de un camion pe Drumul Național 4 din Ungaria. Victimele accidentului ar fi din satul Deaj, comuna Mica, județul Mureș. Potrivit presei locale, oamenii se intorceau acasa de la munca, din Italia. Presa maghiara scrie…

- Accidentul grav s-a produs pe A1 la kilometrul 31 spre București. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Trei persoane au fost implicate in accident. Un autoturism s-a ciocnit violent cu o motocicleta. Din nefericire, soferul autoturismului a suferit rani grave. Barbatul…

- Un motociclist în vârsta de 30 de ani și-a pierdut viața, duminica dupa-amiaza, la ieșirea din Remetea Mare spre Timișoara, dupa ce s-a lovit de o mașina a carei șoferița a schimbat direcția de mers fara sa se asigure.