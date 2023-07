Un motociclist a fost implicat într-un accident rutier, pe DN 67 C La data de 19 iulie 2023, in jurul orei 14.40, un barbat de 55 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea o motocicleta, pe DN 67 C, a pierdut controlul asupra acesteia și a cazut pe carosabil. In urma accidentului, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate. Post-ul Un motociclist a fost implicat intr-un accident rutier, pe DN 67 C apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

