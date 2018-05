Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unui lider de sindicat din mineritul gorjean face parte din gruparea studentilor din Timisoara care se ocupa cu traficul de droguri. Robert Marciuc, fiul lui Adrian Marciuc, care este prim-vicepresedintele Federatiei Univers, a fost retinut si pus sub urmarire penala.

- O ținta curajoasa: Germania vrea sa depașeasca 120 de milioane de turiști straini pana in 2030, cei mai mulți europeni. Prin comparație, țara noastra nu și-a facut un plan clar cu turiștii straini dar, in mod sigur, romanii vor continua sa se relaxeze prin alte țari.

- Adeline, o tanara studenta, de 20 de ani, de la Facultatea de Arte din Timișoara, și-a pierdutviața, luni, in timp ce se intorcea de la familia sa, din Arad. Tanara de 20 de ani a intors brusc in mijlocul șoselei, la ieșirea din Vinga, mașina ei fiind lovita violent de un alt conducator auto care circula…

- Ultimele analize ale economiei romanesti realizate de CE si FMI pun in evidenta faptul ca Romania are o foarte buna stabilitate macroeconomica si nu este amenintata de nicio criza, se arata intr-o analiza a prof. univ. Dan Armeanu, de la Facultatea de Finante, Banci, din cadrul ASE Bucuresti.

- Zeci de studenți din toata țara vin la Timișoara, in perioada 4 - 6 mai, pentru „Comoara Ligii AC”. Acest inedit proiect al Ligii Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC) a ajuns la ediția cu numarul 11.

- Datoriile totale ale autoritaților locale au ajuns la 195 milioane de lei (43 milioane de euro) la finalul lunii februarie, iar Timișul „lupta” in acest top nefast pentru locul al cincilea cu Vasluiul, transmite jurnalul.ro. Conform sursei citate, primaria din Timisoara si cea a sectorului sase din…

- Campania „Premianții fara premii” continua sa ne invite sa ieșim in strada pentru a omagia oameni dintre și de langa noi. Evenimentul, ajuns in cel de-al cincilea an calendaristic, a reușit sa faca din Deva un loc recunoscut pentru modul in care se manifesta respectul in spațiul public. Practic, toți…

- „Azi voi semna din partea TIFF un protocol de colaborare cu reprezentantii Silk Road International Film Festival (SRIFF) din China. SRIFF-ul e al treilea mare festival de acolo, cu sediul în Xi’an (provincia Shaanxi), oras cu peste 8.5 milioane de locuitori, una din cele 4 Mari…