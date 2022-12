Cautarea motanului Tito a devenit o chestiune de stat in Bolivia, acesta fiind in prezent cautat de un minister si de nu mai putin de patru institutii, relata recent El Pais, potrivit Agerpres.Autoritatile boliviene au amplasat mancare si apa in perimetrul aeroportului din Tarija, pentru ca, dupa cum a declarat insusi ministrul lucrarilor publice, Edgar Montano, intr-o conferinta de presa transmisa in direct la postul national de televiziune, "pisoiului ii place tonul". "Sa speram ca Tito va aparea", a adaugat oficialul bolivian, scrie EFE, potrivit Agerpres.Circa douazeci de avocati au decis…