Un motan a devenit vedeta Internetului Un motan, care incearca sa treaca printr-un gard un știulete de porumb luat de undeva, a devenit vedeta Internetului, amuzind internauții. Oamenilor le-a placut insistența animalului, deși unii ii reproșeaza - ei spun ca al ar putea fi mai deștept. Alții au compatimit pisica, presupunind ca ea a inceput sa ”vineze” porumb de foame. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

