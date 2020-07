Un mosneag cu un Fiat 500 Merge un moșneag cu un Fiat 500 pe drum, și se ciocnește cu un BMW plin de mafioți. Mafioții incep sa se rasteasca la moș ca de ce le-a stricat mașina și ii cer despagubiri de 5000 de euro. La care moșul spune „No problem!”. Se duce și deschide portbagajul, ia una din cele trei valize pe care le avea, toate pline de bani, scoate doua pachețele de bani și le inmaneaza mafioților. Mafioții mirați il intreba de unde are atația bani, la care moșul le zice ca se ocupa cu vanatul iepurilor. Dornici de bani, mafioții se ințeleg sa se intalneasca cu moșul și sa-i invețe sa vaneze iepuri. Peste o saptamana… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

