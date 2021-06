Un mort și trei răniți într-un incendiu produs în județul Brașov Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit miercuri dimineața intr-un imobil din Fagaraș, județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui incendiu la nivelul unui imobil situat in Fagaraș. Patru persoane au fost ranite, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Pentru cea de-a patra victima, un barbat de 33 ani, medicii sosiți la fața locului au declarat decesul. Polițiștii au deschis in acest caz un dosar penal și fac cercetari pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

