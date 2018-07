Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din județul Timiș, fiind solicitata intervenția elicopterului SMURD pentru transportarea unui ranit grav la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul…

- Doi barbati au fost grav raniti, duminica seara, in judetul Dambovita in urma exploziei unui rezervor de la o masina, evenimentul avand loc in timp ce ei faceau lucrari la autoturismul respectiv. Victimele au suferit arsuri de gradul doi si trei pe maini, fata si torace, urmand sa fie preluate de un…

- Accident cu șase raniți, in Timișoara, dupa ce un șofer de doar 19 ani a intrat cu mașina pe contrasens, pe o strada destul de circulata din oraș. Tanarul spune ca a ajuns pe sensul opus pentru ca a incercat sa evite o mașina care ieșea dintr-o parcare. Accidentul s-a petrecut pe strada Gh. Pop de Basești.…

- Doua accidente grave au avut loc, joi, in județul Arad. O persoana și-a pierdut viața la Voivodeni, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit cu un microbuz, iar alta a fost ranita. (Promotiile zilei la monitoare) In același timp, pe Autostrada A1, la kilometrul 532, dinspre Timișoara spre Arad, un…

- Unul dintre ranitii in accidentul produs marti seara pe autostrada A1, in zona Apoldu de Jos din judetul Sibiu, este transportat cu un elicopter SMURD la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Mures, informeaza ISU Sibiu. Si celelalte persoane ranite in accident sunt transportate la spital,…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 5 kilometri s-a format pe autostrada. Accidentul rutier a avut loc, duminica…

- Accidentul rutier a avut loc, duminica dimineata, pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad, in apropierea localitatii Ortisoara, din judetul Timis.Seful Biroului Autostrada A1 Deva – Nadlac, comisarul sef Valentin Burta, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau…

- Cinci persoane au fost ranite in urma accidentului de joi dimineata din Satu Mare, potrivit Centrului Infotrafic. Este vorba despre cei doi soferi si trei pasageri. O persoana este in stare critica dupa ce a ajuns sub roțile autobuzului. Unul dintre șoferi a fost și el grav ranit și a avut nevoie…