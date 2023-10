Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident a avut loc, in aceasta seara, de aceasta data in județul Constanța! In urma impactului dintre doua mașini și o autoutilitara, o persoana și-a pierdut viața, in timp ce alte doua se afla in stare grava la spital.

- Un om a murit și alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara. Accidentul a avut loc vineri seara pe DN 22, intre localitațile Mihai Viteazu și Tariverde din județul Constanța. Potrivit primelor informații, a avut loc o coliziune intre…

- Un barbat a murit, iar trei femei au fost transportate la spital, in urma accidentului produs vineri seara la ieșire din localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța.ISU Constanța, spune ca, in total, au fost inregistrate șase victime, conform mediafax. Un barbat de 65 de ani, care ramasese…

- Un accident in care au fost implicate patru mașini a avut loc marți dimineața intr-o intersecție din Constanța. Un bebeluș și doua femei au fost duși la spital, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Constanța, in accident au fost implicate patru mașini. Au fost transportate la spital trei victime,…

- Accident grav in județul Constanța, langa stația de taxare Giurgeni. O persoana a murit, patru au fost ranite. Accidentul a avut loc intre 2 mașini, pe DN2A, informeaza Mediafax.In urma impactului, o persoana a murit, iar patru persoane au ajuns la spital. „Avem cinci victime transportate la spital…

- Pompierii militari prahoveni intervin pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor ca urmare a producerii unui accident rutier, in com. Maneciu, sat Cheia, DN 1A.In eveniment au fost implicate doua autoturisme și un autotren in care…

- Un accident violent s-a produs, luni de dimineața, in jurul orei 07.20, pe Drumul Județean 611, pe raza localitații Petrești. Doua persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Dupa ce au fost evaluate la fața locului de catre echipajele medicale, victimele au fost transportate…

- Un accident ce s-a sondat cu cinci victime a avut loc vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie de 65 de ani ce conducea o mașina care vedea dinspre Braila spre Buzau, ar fi intrat pe contrasens…