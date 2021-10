Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte șapte, ranite, in incidentul armat, comis in noaptea de sambata spre duminica intr-un campus universitar din statul american Louisiana. Atacul a avut loc la cateva zile dupa un altul similar petrecut in același campus, relateaza agenția France Presse, potrivit Hotnews.ro…

- Un incident armat intr-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminica cu un mort si sapte raniti, a anuntat politia acestui stat din sud-estul SUA, la cateva zile dupa ce o persoana a fost ucisa intr-un alt atac armat la aceeasi facultate, relateaza luni France Presse.

- Un atac armat a avut loc miercuri intr-un liceu din Arlington, Dallas. Conform presei locale, cel puțin patru persoane au fost ranite. Atacatorul, in varsta de 18 ani, a fugit, fiind cautat de poliție. Conform FoxNews, poliția din Arlington a confirmat ca se afla la liceul Timberview, unde au loc impușcaturi,…

- Un atac armat are loc miercuri intr-un liceu din Arlington, Dallas. Conform presei locale, cel puțin trei persoane au fost ranite. Deocamdata nu se cunosc date despre atacatori și nici numarul total al victimelor. Conform FoxNews, poliția din Arlington a confirmat ca se afla la liceul Timberview, unde…

- Atac armat intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, unde un barbat a deschis focul, apoi s-a sinucis. Potrivit primului bilanț al polițiștilor, o persoana a murit și alte 12 sunt ranite, transmite digi24.ro .

- Un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, apoi s-a sinucis. Potrivit primelor informatii oferite de politisti, o persoana a murit si cel putin alte 12 sunt ranite.

- Atac armat intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, unde un barbat a deschis focul, apoi s-a sinucis. Potrivit primului bilanț al polițiștilor, o persoana a murit și alte 12 sunt ranite.

- Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs vineri seara in orasul Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Incidentul armat a avut loc intr-o parcare...