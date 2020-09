Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands.

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a condamnat vineri ceea ce a numit drept arestarea in masa a peste 50 de jurnalisti in Belarus joi seara, inclusiv de la postul public britanic BBC, precum si din partea mass-media locala si internationala, transmite Reuters preluat de agerpres. "Aceasta…

- O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters. Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis anuntase…

- Trei persoane au murit și mai multe au fost injunghiate sambata seara intr-un parc din orasul Reading, la vest de Londra. Politia a anunțat ca a reținut un barbat din Libia, potrivit BBC.