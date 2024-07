Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte șapte au fost ranite intr-o explozie in urma unui atac cu drona revendicat de gruparea Houthi, susținuta de Iran, asupra Tel Avivului, vineri dimineața. Explozia a avut loc la cațiva metri de filiala Ambasadei SUA.

- Un atac cu drone a avut loc vineri dimineata in centrul Tel Avivului, la mica distanta de sediul Ambasadei SUA. O persoana a murit si mai multe au fost ranite. Atactul a fost revendicat de rebelii Houthi,...

- Un atac cu drone a avut loc vineri dimineata in centrul Tel Avivului, la mica distanta de sediul Ambasadei SUA, relateaza Haaretz. O persoana a murit si mai multe au fost ranite. Alarmele aeriene nu au fost activate. Atacul a fost revendicat de rebelii Houthi. Orasul Tel Aviv este in alerta in urma…

- Ambasada SUA in Moldova a felicitat cetațenii Republicii Moldova cu ocazia primei reuniuni a Conferinței de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Chișinau, aceasta noua realizare pe calea integrarii europene reflecta aspirațiile cetațenilor moldoveni…

- Noua soldati israelieni au fost raniti marti, dintre care doi grav, in explozia unor munitii la o baza militara din sudul Israelului, a anuntat miercuri armata israeliana, care a declansat o ancheta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat intr-un discurs susținut luni, 27 mai, in Knesset ca atacul aerian soldat cu 45 de morți intr-o tabara de refugiati din Rafah, in sudul Fasiei Gaza, este un „incident tragic”, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.„Pentru noi, (moartea - n.r.) oricarei…

- Forțele israeliene au ucis peste 30 de persoane in noi atacuri in Fașia Gaza, au declarat sambata medicii palestinieni, la o zi dupa ce judecatorii de la instanța suprema a Națiunilor Unite au ordonat Israelului sa opreasca ofensiva asupra orașului Rafah

- Presiune uriașa in Orientul Mijlociu: atac dur cu rachete și drone impotriva Israelului și a aliaților americaniAproximativ 35 de rachete lansate din sudul Libanului in zona Ein Zeitim din nordul Israelului au fost detectate luni, au declarat Fortele de Aparare Israeliene (IDF), potrivit CNN, relateaza…