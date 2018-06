Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in noaptea de marti spre miercuri pe o sosea din Timis. In urma accidentului doi tineri au murit, iar patru au fost raniti. Dintre cei patru raniti, doua tinere sunt in stare grava.

- Laurent Sourisseau, supranumit Riss, directorul si redactorul-sef al Charlie Hebdo, a scris in editorialul sau din ultimul numar al revistei franceze, ca romanii, ca toti europenii, nu au umor, dupa ce s-au suparat pe Franta, in urma caricaturii ce o ironiza pe Simona Halep. Editorialul din ultimul…

- Patru morti si trei raniti, este bilanțul tragic al unui accident rutier petrecut sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, potrivit ISU Hunedoara. Impactul s-a produs dupa ce un sofer a gresit intrarea pe A1, spre Alba, si a patruns pe contrasens. Accidentul de pe Autostrada A1 s-a…

- Trei morti si 4 raniti, in urma unui grav accident grav pe autostrada A 1, produs sambatp dimineața, intre Deva și Simeria. Traficul a fost blocat. Politistii fac cercetarea la fata locului. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 6.45, sambata dimineata. ”In jurul orei 06.45, un autoturism care…

- Patru barbati au fost raniti sambata, intr-un accident produs pe autostrada A1, la kilometrul 253, la iesirea spre Ocna Sibiului, unde un sofer fara permis, in stare de ebrietate, a trecut de pe banda de...

- O femeie a ajuns la spital in stare grava, in urma unui accident produs de o șoferița care nu a acordat prioritate de trecere. Coliziunea s-a produs marți la pranz, in jurul orei 14.00, in timp ce o femeie de 37 de ani conducea un autoturism VW Passat prin comuna Berchișești. In momentul in care a…

- Un sofer in varsta de 18 ani a murit si 3 persoane au fost grav ranite intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada A1, pe raza comunei timisene Ortisoara. Cauza accidentului: excesul de viteza, transmite Agerpres.

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP.Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…