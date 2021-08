Un mort și patru răniți, între care și copii, după ce două mașini s-au ciocnit violent în Argeș Doua mașini s-au ciocnit sambata la intersecția a doua drumuri județene din Argeș. In urma impactului, o persoana a murit, iar alte patru, intre care doi copii, au fost ranite și transportate de urgența la spital, potrivit News . Potrivit IPJ Arges, un barbat de 72 de ani, care conducea un autoturism in care se aflau patru persoane, din directia Cateasca catre Rociu, a ajuns la intersectia dintre DJ 703 cu DJ 503 și a intrat in coliziune cu o mașina, condusa din directia Slobozia catre Oarja, de un barbat de 41 de ani, din Bradu. In urma accidentului, șoferul de 72 de ani a ramas incarcerat, iar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

