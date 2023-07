Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, duminica noaptea, pe autostrada A1, la Orțișoara. Un șofer de autoturism a intrat intr-un microbuz in care se aflau opt persoane. Patru persoane au fost ranite, iar șoferul autoturismului a murit.

- Un grav accident de circulație a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3:30, pe autostrada A1, nodul rutier de la Orțișoara. Dupa cum au anunțat polițiștii, un barbat (in varsta de 47 de ani) a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km…

- Accident de circulație, in noaptea de sambata spre duminica, pe nodul de ieșire de pe autostrada A1 in localitatea timișeana Orțișoara, in urma caruia un șofer a murit. Echipajele de urgența au fost solicitate prin apel la 112, efectuat la ora 03:33, sa intervina la locul accidentului dintre un autoturism…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident intre un autocar cu 28 de pasageri și o mașina. Accidentul rutier a avut loc vineri, pe DN 1, in Poiana Țapului, județul Prahova. Din primele date, polițiștii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un autoturism și un autocar condus de un barbat…

- Accident rutier cu trei raniți in Balești. Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații gorjene Balești. Conform ISU Gorj, au fost implicate doua autovehicule. La fața locului s-au deplasat o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala pentru transport victime multiple…

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, la iesirea de pe autostrada A1, spre Margina, judetul Timis, fiind implicate patru masini. 12 persoane se aflau in autoturisme, iar doi copii și un adult au fost raniți. Duminica dupa-amiaza, un alt accident rutier produs pe A1 km 429 (ieșire la Margina).…

- Accidentul a avut loc pe strada Dimitrie Anghel și au fost implicate o motocicleta și alte doua autovehicule care se aflau staționate. Din impact a rezultat vatamarea corporala a motociclistului, dar și a unui pieton, pentru care echipajele medicale acorda sprijin de specialitate. La fața locului au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane,a anunțat ca pe autostrada A10 Sebeș – Turda a avut loc astazi un eveniment rutier. Acesta a avut loc la kilometrul 66, in zona municipiului Turda, acolo unde unui ansamblu de vehicule i s-a desprins semiremorca, blocand benzile 2 și 3…