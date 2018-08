Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu trei autoturisme implicate pe DN 2 la iesirea din Oreavu spre Buzau. Bilanțul evenimentului este de 5 raniti, dintre care o femeie decedata. La fata locului actioneaza echipaje multiple de politie, descarcerea, o ambulanta SMURD si 4 ambulante SAJ. Situatia privind victimele se poate schimba…

- Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud inspre Unirea. Trei persoane au fost ranite ușor in urma impactului. Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, pe DN1, la ieșire din Aiud inspre Unirea. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o coliziune in care sunt implicate doua mașini din cauza…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru mașini s-a produs sambata seara intre localitațile Vernești și Zorești, pe drumul ce duce catre Merei. Evenimentul rutier s-a produs chiar la coborarea de pe panta, sensul de mers spre Vernești. Patru mașini care circulau in aceeași direcție s-au ciocnit…

- Inca un accident rutier s-a petrecut sambata pe soselele judetului Buzau. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, este vorba despre o coliziune fata-spate intre 4 autoturisme pe DJ 205 intre Vernesti si Zoresti. In urma impactului, 3 persoane au fost ranite usor.

- Un accident rutier in care au fost implicate patru mașini s-a produs in urma cu puțin timp intre localitațile Vernești și Zorești, pe drumul ce duce catre Merei. Evenimentul rutier s-a produs chiar la coborarea de pe panta, sensul de mers spre Vernești. Mai multe echipaje de poliție și ambulanța se…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 iunie a.c., in jurul orei 10:20, un tanar, de 24 de ani, a condus un autoturism pe strada Soveja, din municipiul Constanta, dinspre Alexandru Lapusneanu catre Tomis unde, in apropiere de…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara, in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Doua autoturisme s au lovit in apropierea unei treceri de pietoni.Din primele informatii, o persoana a fost ranita in urma coliziunii.Stire in curs de actualizare. ...

- Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…