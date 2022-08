Un mort și nouă răniți într-un accident pe DN 1A, în Prahova Un barbat a murit, iar alte noua persoane au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN 1A, la Teișani, in judetul Prahova, informeaza Antena1. Din primele informații, coliziunea s-a produs intre o autoutilitara și doua automobile, fiind implicate zece persoane. La sosirea salvatorilor, doua victime erau incarcerate, dintre care una inconștienta. Este vorba de o femeie și de un barbat, cu varsta de 60, respectiv 71 de ani, ultimul fiind in stop cardio-respirator. Din pacate, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au declarat decesul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

