Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte cinci au fost ranite, in aceasta dimineața, pe DN 6, centura ocolitoare a municipiului Caraș-Severin. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , in accidentul din județul Caraș-Severinau fost implicate un microbuz de transport persoane și…

- O persoana a murit și alte șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident produs pe Centura Caransebeș, din județul Caraș-Severin, intre un microbuz și un TIR. Toate victimele se aflau in microbuz, anunța Mediafax. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe Centura…

- O persoana a murit si doua au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe DN2, in zona localitatii Cotorca, circulatia in zona fiind ingreunata, potrivit informatiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Pe DN 2 Urziceni - Buzau, in zona localitatii…

- Peste 60 de persoane au fost ranite, zeci cu rani care le pun viața in pericol, intr-un incendiu masiv care a izbucnit intr-un complex de apartamente din Bronx, duminica, au declarat oficialii. Conform New York Times, incendiul a izbucnit intr-un apartament duplex de la etajele doi si trei si desi focul…

- Saizeci si trei de persoane au fost ranite, 31 fiind in stare grava, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din cartierul Bronx, din New York, anunta presa americana. Conform New York Times, incendiul a izbucnit intr-un apartament duplex de la etajele doi si trei si desi focul nu s-a…

- INCENDIU la Aiud: Tavanul unei locuințe a luat foc din cauza unui scurtcircuit. O persoana cu arsuri, transportata la spital Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, in jurul orei 22:50, la o locuința aflata in municipiul Aiud. O persoana a suferit arsuri, fiind transportata la Compartimentul de Primiri…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi, in municipiul Constanța, in urma caruia mai multe locuințe improvizate au luat foc. O lumanare ar fi provocat flacarile care au evacuat cinci familii. O persoana a fost transportata de urgența la spital, in stare de inconștiența. Incendiu puternic in Constanța…