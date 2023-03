Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- Deces al unui barbat in varsta de doar 37 de ani. Barbatul a fost gasit in propria locuinta de pe Calea Timisorii, din Arad. Politistii au fost sesizati aseara de faptul ca un barbat a fost gasit decedat in casa sa. Cadavrul a fost transportat la S.J.M.L. Arad, pentru efectuarea autopsiei, in vederea…

- Conform prognozei de specialitate, in intervalul 1 martie, ora 12:00 - 2 martie, ora 12:00, se mentin nivelurile apelor peste Cotele de aparare, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, pe raurile din bazinele hidrografice: Crasna - sector aval S.H. Craidorolt (judetul Satu Mare),…

- Cel putin cinci ofiteri de politie au fost raniti dupa ce au fost atacati de un grup de aproximativ 40 de persoane in orasul Trier, din vestul Germaniei, in noaptea de joi spre vineri, relateaza DPA.

- Grav accident de circulatie in localitatea Turnu, din judetul Arad. Un sofer a intrat cu masina intr-un alt autoturism iar in urma impactului doua persoane au fost ranite. Azi dupa pranz, in jurul orei 12.23, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre un eveniment rutier. Un barbat in varsta…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Un individ baut și fara permis de conducere s-a oprit cu mașina intr-o scena festiva, in localitatea Ghioroc din județul Arad. Scena fusese instalata de administrația locala pentru spectacolele de sarbatori.