- Un barbat a murit și doua femei au fost ranite, duminica, dupa ce o stanca s-a desprins de pe versant, in Defileul Jiului, județul Gorj, și a cazut peste mașina in care se aflau cei trei.

- Un grav accident de circulație a avut loc vineri dimineața, in județul Mehedinți. Atat cadrele medicale, cat și polițiștii au ajuns la fața locului. Salvatorii au acordat de urgența primul-ajutor victimelor. Cinci oameni au fost raniți in urma unui impact violent. Accidentul a avut loc pe pe DJ 564,…