O persoana a murit și alte doua au fost ranite, vineri, pe DN57B, intre Oravita si Marila, județul Caraș-Severin, dupa ce o masina de gunoi a cazut intr-o rapa. Potrivit ISU, un camion pentru transport gunoi a cazut intr-o rapa. In urma accidentului, a rezultat decesul unei persoane și ranirea altor doua. Acestea au fost […]