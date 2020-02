Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei, accidentul s-a produs dupa ce soferul unui camion a intrat pe contrasens si a lovit frontal un autobuz in care erau opt persoane."Conform primelor date, soferul unei autoutilitare care circula pe directia Bistrita-Reghin, la intrarea in localitatea Galatii Bistritei, a patruns pe…

- Noua persoane au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident petrecut pe drumul național 15A, in localitatea Galații Bistriței, județul Bistrița-Nasaud, dupa ce un camion și un autobuz s-au ciocnit. Trei persoane au ramas incarcerate in urma impactului, transmite Mediafax.Conform Inspectoratului…

- O femeie a fost gasita decedata intr o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- O femeie in varsta de 87 ani a fost gasita decedata intr-o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. Pompierii au intervenit cu 2 autospeciale…

- Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu a informat ca traficul rutier pe DN 7, in Boita, se desfasoara alternativ, duminica dimineata, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune.

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident feroviar produs miercuri dupa amiaza in gara Ploiesti Triaj, unde doua trenuri s-au ciocnit. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje medicale. In urma primelor evaluari, mecanicii celor doua garnituri feroviare si trei pasageri sunt raniti.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, accidentul a fost provocat de un barbat care a vrut sa schimbe benzile de mers, cel mai probabil pentru a prinde mai repede culoarea verde a semaforului. "Din primele informatii, se pare ca un autoturism inmatriculat…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 06.10, intr-un bloc de garsoniere din Tulcea, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta Tulcea. Deflagrația, care nu a fost urmata de incendiu, s-a soldat cu patru raniți și pagube materiale. Victimele, trei barbati…