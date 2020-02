Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN14B, la kilometrul 12 600 de metri, intre localitatile Cistei si Craciunelu de Jos, judetul Alba, o caruta nesemnalizata, in care se aflau doua persoane, a fost lovita de catre un autoturism.In urma impactului, unul dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, in zona localitatii Lazaret, judetul Sibiu, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autotren si un autoturism.In urma impactului, o persoana a suferit leziuni…

- Zece persoane, intre care patru copii, au fost implicate intr-un accident rutier produs, miercuri, in apropiere de Timisoara, intre localitatile Remetea Mare si Bucovat. Un om a fost declarat decedat, iar o alta persoana este preluata de elicopterul SMURD.

- Iarna face ravagii in Statele Unite. Puternice furtuni de zapada au devastat statele Connecticut, New Jersey, Pennsylvania si Iowa. O persoana a murit si 40 au fost ranite intr-un accident in lant in care au fost implicate 20 de masini.

- Accident rutier pe autostrada A1, ieșirea spre Giarmata, in aceasta dimineața. Conform ISU Banat, "In accident au fost implicate un autotren cu o persoana, un autoturism cu 2 persoane și un microbuz cu 7 persoane. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare grea,…

- Un accident rutier grav a avut loc intre un autoturism si un camion. Potrivit primelor informatii, o persoana a murit si alta se afla in stare grava. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN75, intre localitatile Mihai Viteazul si Cornesti, judetul Cluj, a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN3 Fundulea ndash; Lehliu, pe raza localitatii Belciugatele, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune intre un autoturism si o autoutilitara.In urma impactului, o persoana a decedat iar o alta persoana a fost ranita usor.Traficul…

- Astazi, in jurul orei 18.00, un accident rutier s a produs pe DN 19, intre localitatile Orasu Nou si Vama, judetul Satu Mare. Traficul rutier a fost blocat:Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca in judetul Satu Mare pe DN19 Negresti Oas Satu Mare, pe raza localitatii…