Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ranite miercuri seara intr-un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, fiind activat planul rosu de interventie, informeaza IGSU. Dintre persoanele ranite, avand diverse traumatisme, sapte erau din microbuz si trei din…

- Accidentul de tren s-a produs in jurul orei 7 dimineața in apropiere de Viena, in zona Gerersdorf. La fața locului s-au dus echipaje de salvare și trei elicoptere. In urma deraierii au fost raniți ușor 27 de pasageri, trei adulți fiind in stare grava, potrivit informațiilor furnizate de Crucea…

- Accidentul s-a petrecut duminica pe Drumul national 42 din Ungaria, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd, in apropierea frontierei cu Romania. Un microbuz inmatriculat in Romania a patruns pe contrasens si s-a ciocnit cu un autoturism din Slovacia. Un alt autoturism, inregistrat in Romania,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP.

- Un accident de proporții a avut loc astazi, dupa ce un autocar s-a ciocnit violent de un camion, apoi a cazut intr-o rapa. In urma incidetului, 10 persoane și-au pierdut viața și alte 12 au fost grav ranite. Totul s-a produs in Mexic. Un autocar s-a izbit cu mare viteza de un camion, iar prima ipoteza…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului...

- 16 milioane de tone de namol ar putea aduce castiguri imense pentru tara. Cum pot 16 milioane de tone de namol sa aiba o asemenea importanta? Motivul se leaga de continutul acestuia: rezerve masive, ”semi-infinite”, de minerale rare, extrem de valoroase. Mineralele rare pot contine elemente rare (cele…