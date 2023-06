Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru savarșirea a doua episoade de viol. Sentința a fost pronunțata pe 31 martie 2023, de catre magistrații Judecatoriei Cahul, sediul Central. Inculpatul iși va executa pedeapsa in penitenciar de tip inchis.

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost recunoscuta vinovata de incalcarea regulilor de securitate a circulatiei, incalcare ce a cauzat din imprudenta decesul unei persoane, savarșita in stare de ebrietate și de parasirea locului accidentului rutier stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare…

- O femeie care și-a omorat soțul și-a aflat vineri pedeapsa pe care trebuie sa o execute. Angelica Amanioaie, din Plaiu Șarului, comuna Șaru Dornei, a primit 10 ani de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de violența in familie, raportata la omor. In dimineața zilei de 13 septembrie, un vecin a ...