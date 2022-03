Un monstru! Când trimite Spetsnaz! ”Operațiunea militara speciala se desfașoara conform planului”! Aceasta declarație seaca a lui Vladimir Putin este, din pacate, cam singurul adevar concret din teribilul razboi informativ purtat in ultimele doua saptamani. Pentru ca, da, planul criminal al monstrului Putin se afla in grafic! Iar cel mai bine știu acest lucru miile de ucraineni care iși plang […] The post Un monstru! Cand trimite Spetsnaz! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

