- In aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, un desert facut in casa, dupa retete traditionale, care sa ne aduca aminte de gustul copilariei, ar putea sa reprezinte o provocare pentru orice gospodina. Fie ca vorbim de turta dulce sau de cornulete cu vanilie – un ‘dulce’ facut in casa reprezinta o bucurie…

- Un monolit, similar celor vazute in mai multe locuri din lume, a aparut in Corona Heights Park din San Francisco, scrie abc7news.com, relateaza News.ro. In loc de material stralucitor, obiectul misterios este facut din turta dulce. Structura are chiar si glazura si jeleu cu zahar. La…

La fel ca celelalte, nu se stie cum a ajuns acolo si cat va ramane. Monolitul de turta dulce a atras atentia atat in mediul online cat si persoanelor care au trecut prin zona,…

- Gest emoționant din partea comunitații, pentru cei care salveaza vieți in fiecare zi: oamenii in halate albe sau uniforme roșii, pentru care ziua de Craciun e o zi ca oricare alta de munca. Inimioarele de turta dulce cu un simplu și din inima „Mulțumesc” i-au emoționat pe salvatorii care sunt de garda…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu 2009, productia de turta dulce a scazut cu 17%, in…

- Orasul norvegian Bergen se mandreste cu cel mai mare orasel de turta dulce din lume. Renumele si l-a dobandit inca din 1991, cand a inceput proiectul care a atras mii de voluntari, de la elevi sau copii de gradinița, la oameni de afaceri. Nu au fost facute numai traditionalele casute de turta…

- Sarmale cu orez salbatic La fel de delicioase, dar cu mai puține calorii, aceste sarmaluțe iți vor permite sa-ți compui un meniu tradițional de Sarbatori, fara a-ți compromite eforturile depuse pana acum pentru a te menține in forma, potrivit slabsaugras.ro Ingrediente necesare: un piept de pui fara…