- Japonia și Croația se intalnesc luni, de la ora 17:00, in „optimile” Campionatului Mondial de fotbal. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1. Caștigatoarea meciului Japonia - Croația va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei dintre Brazilia și Coreea de SudOptimile de finala de…

- Loți Boloni (69 de ani) considera ca Franța, Brazilia, Spania și Germania au cele mai mari șanse sa caștige Campionatul Mondial 2022. - Buna ziua, domnule Boloni! Ce impresie v-au lasat meciurile disputate pana acum la Cupa Mondiala? - O impresie placuta. Sincer sa fiu, pe mine ma incanta nivelul echipelor.…

- Campionatul Mondial din Qatar a ajuns la ultima etapa a grupelor. Confruntarile de foc din optimi se vor stabili in urmatoarele 4 zile. Franța, Brazilia și Portugalia sunt singurele echipe care au obținut biletele pentru faza eliminatorie dupa doar doua meciuri jucate. Qatar și Canada au fost deja eliminate.…

- Imagini in premiera la Campionatul Mondial din Qatar. In timpul meciului Brazilia - Elveția a cazut nocturna. In minutul 44 al meciului din grupa G, cand Raphinha se pregatea sa execute un corner, nocturna de pe Stadionul 974 din Doha a cazut. A cazut nocturna in timpul meciului Brazilia - Elveția/…

- Spania a debutat la Campionatul Mondial din Qatar cu o victorie colosala, 7-0 cu Costa Rica, dar Iosif Rotariu (60 de ani), fostul fotbalist roman care a jucat de 4 ori la Mondialul din 1990, nu vede „Furia Roja” printre favoritele la trofeu. Spania, campioana mondiala din 2010, a stabilit scorul turneului…

- CUPA MONDIALA – Qatar 2022 va fi a douazeci și doua ediție de Campionat Mondial, competiție care se joaca o data la patru ani, incepand cu anul 1930. Meciul de deschidere va fi duminica, 20 noiembrie, de la ora 18 (TVR 1), intre Qatar și Ecuador, pe stadionul „Al Bayt“, care a fost inaugurat in 2020…

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi (35 de ani), este la a cincea incercare de a ridica Cupa Mondiala, dar e ingrijorat ca Brazilia sau Franța ii vor distruge visul. Potrivit caselor de pariuri, Anglia, Brazilia, Franța și Argentina sunt cele patru mari favorite la caștigarea turneului din acest an,…