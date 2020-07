Un moldovean si un oltean in tren Un moldovean si un oltean in tren. La un moment dat li se face foame. Moldoveanul scoate o paine si o bucata de carne si incepe sa manance. Olteanul scoate niste fite de peste, mananca putina carne de peste si pune grijuliu oasele pe un ziar… Moldoveanul il vede si-l intreaba: – Ma, oltene, da’ ce faci cu oasele cele? – Oo!… oasele astea sunt foarte bune, deosebit de sanatoase, contin fosfor si asta ne face pe noi oltenii asa destepti! Sta moldoveanul, se gandeste, si in final ii propune olteanului sa-i dea painea si carnea pe oasele de peste. Acum olteanul se infrupta din carne si paine, iar… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

