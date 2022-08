Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au identificat 20 de persoane care au fost in contact cu un strain internat la Chișinau cu variola maimuței. Agenția Naționala de Sanatate Publica spune ca nu prezinta simptome ale bolii, dar oamenii sint monitorizați, transmite publika.md. {{625911}}Pe de alta parte, experții susțin ca…

- Pe teritoriul Republicii Moldova a fost inregistrat primul caz de variola maimuței. Potrivit ministerului Sanatații, infecția a fost confirmata la un cetațean strain, care a venit in țara noastra din SUA, in interes de serviciu, transmite Știri.md . Ulterior, testul PCR pentru variola maimuței, facut…

- A fost diagnosticat un nou caz de variola maimuței in Romania, numarul total ajungand, miercuri, la 15 persoane. Este vorba de un barbat de 38 de ani, din județul Argeș. Potrivit Ministerului Sanatații, noul caz de variola maimuței a fost diagnosticat in cazul unui barbat de 38 de ani din Argeș,…

- Al treilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat marți la un spital din București. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala a pacientului este buna. Acesta a ramas internat, a precizat, miercuri dimineața,…

- A fost diagnostiat primul caz de variola maimuței in Romania. Este vorba despre un barbat in virsta de 26 de ani din București. Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi in urma investigațiilor de laborator, anunța Ministerul Sanatații al Romaniei, scrie digi24.ro Boala a debutat in urma…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica monitorizeaza situația epidemiologica privind cazurile de variola a maimuței raportate la nivel mondial, in conformitate cu recomandarile Organizației Mondiale a Sanatații și ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și anunța ca pe teritoriul…

- Un prim cetațean roman a fost diagnosticat cu variola maimuței. Este vorba despre un barbat care traiește in Marea Britanie și a fost diagnosticat in Grecia, acolo unde plecase in vacanța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…