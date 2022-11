Un moldovean mai „special”. Unde și-a montat rezervoarele de GPL de la mașină Pentru ca nu a avut destul spațiu in portbagaj, deși are o mașina de familie, unde spațiul interior este trasatura definitorie, un cetațean din Republica Moldova și-a montat rezervoarele de GPL pe…acoperișul mașinii! Cel mai probabil, boxa de pe acoperis ar putea fi acoperita si cu un capac, iar atunci rezervoarele de gaz ar fi ascunse, iar trecatorii ar ramane cu impresia ca masina e un simplu Citroen cu boxa pe acoperis, pregatit de un drum mai lung. Asa, insa, rezervoarele au fost la vedere, iar masina a atras atentia trecatorilor, care au si pozat instalatia. Fireste, intr-un asemenea caz… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

