Un moldovean intenționa să se legitimeze în Franța cu acte false In punctul de trecere a frontierei Cahul au fost zadarnicite intențiile unui tanar moldovean, care urma sa se legitimize in Franța cu acte falsificate. Deși unul din falsuri a fost ridicat din portmoneul personal, cel de-al doilea act a incercat sa-l tainuiasca, aruncandu-l sub bancheta. Acum o zi, pe sensul de ieșire din țara s-a apropiat un microbuz de ruta ocazionala Moldova - Republica F Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Oamenii legii susțin ca la ieșirea din țara, s-a apropiat un microbuz de curse ocazionale Moldova - Franța, iar pentru a analiza toate aspectele, au dispus verificari suplimentare a pasagerilor. © Sputnik / Евгений БиятовMoldovenii au inceput sa mearga in vacanța:…

- In punctul de trecere a frontierei Cahul au fost zadarnicite intențiile unui tanar moldovean, care urma sa se legitimize in Franța cu acte falsificate. Deși unul din falsuri a fost ridicat din portmoneul personal, cel de-al doilea act a incercat sa-l tainuiasca, aruncandu-l sub bancheta.

