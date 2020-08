Un moldovean il da in judecata pe un oltean Un moldovean il da in judecata pe un oltean, pentru ca face bancuri despre moldoveni. – Cum adica, dom’ judecator, moldovenii sunt prosti, de fac toti bancuri despre noi? se revolta moldoveanul. – Bineinteles ca nu, zice judecatorul. Am sa-ti dau chiar acum un mic test. Daca-l treci, o sa-ti dau o diploma ca esti destept. Uite, du-te la mine acasa si suna la usa. Iti va raspunde nevasta mea. Intreab-o daca eu sunt acasa. Olteanul radea pe sub mustati. Judecatorul il vede si-si zice in gind: “Stai, ca asta e destept, si-a dat seama de farsa”. – Ce-i oltene, de ce razi? intreaba judecatorul. – Pai,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

