- Un moldovean in varsta de 31 de ani si care locuieste in nordul Italiei, a amenintat si hartuit o prostituata romanca, iar acum este anchetat de carabinieri. Barbatul, fost client de-al femeii, si-a creat 200 de profiluri false pe Facebook pentru a o hartui.

- O romanca de 21 de ani a fost martora la accidentul șocant petrecut la inceputul aceste luni, in Italia, cand doua tinere au murit zdrobite de o combina agricola intr-un lan de porumb, langa Milano.

- O bandata romana a fost condamnata la 10 de luni de inchisoare cu suspendare, in Italia, dupa ce a fost acuzata pe nedrept ca a parasit locul de munca fara preaviz. Femeia a apelat la un alt avocat pentru a reuși sa scape de coșmarul pe care il traiești. Romanca pedepsita cu inchisoarea pe nedrept […]…

- Un tanar de 21 de ani din Republica Moldova a fost prins la frontiera, de catre vameșii romani, cu acte false ale țarii vecine. Mai exact, acesta avea un buletin și un permis de conducere, cu care intenționa sa se angajeze la munca in Spania.

- Prepelița Maxim este un tinar moldovean stabilit deja de 10 ani in Italia. Acesta a creat o harta cu toate cele 150 de secții de votare care vor fi deschise in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, transmite diez.md. Maxim spune ca inițiativa lui ține de dorința de a ajuta…

- Gabriel Falloni este suspectul pricipal in cazul uciderii Elenei Șerban, tanara romanca gasita fara viața in apartmanetul sau din Italia. Barbatul a recunoscut in fața magistraților ca el i-a curmat viața fetei in urma unor neințelegeri din timpul unei intalniri amoroase.

- O politista de origine romana, stabilita in Anglia, este acuzata de rasism si risca sa ramana fara loc de munca. Tanara are doar un an de cand se angajase in Politia britanica. Anumite presupuse afirmații ale femeii au creat un adevarat scandal.

- O prostituata romanca a fost luata la bataie de sotia unui client. Scenele au fost vazute de mai multi trecatori pe o sosea dintre cartierele Quartierino si Stanic, din Bari, Italia, conform stiridiaspora.ro.