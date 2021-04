Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean, anunțat in cautare internaționala, a fost reținut in orașul Roma din Italia.Potrivit poliției, barbatul de 36 ani, originar din Hincești este condamnat la 6 ani de inchisoare pentru escrocherie și samovolnicie. Acesta fiind anunțat in cautare din anul 2011.

- Un barbat de 31 de ani, dat in urmarire internaționala dupa ce ar fi comis un viol pe teritoriul Austriei a fost descoperit de politistii Serviciului de Investigații Criminale. Acesta urmeaza sa fie extradat catre autoritațile austriece. The post Urmarit internațional pentru un viol comis in Austria,…

- Un barbat de 28 de ani, anunțat acum doi ani in cautare naționala și internaționala de Inspectoratul de Poliție Nisporeni pentru furt in proporții deosebit de mari, a fost localizat și reținut in Federația Rusa. Masurile de investigație au fost intreprinse de ofițerii Direcției investigații criminale…

- Un moldovean de 28 de ani, anunțat acum doi ani in cautare naționala și internaționala de Inspectoratul de Poliție Nisporeni pentru furt in proporții deosebit de mari, a fost reținut in Federația Rusa.

- Un barbat in varsta de 40 de ani, anunțat in cautare naționala și internaționala a fost extradat ieri, 25 februarie, din Federația Rusa, pe cale aeriana. Acesta era anunțat in cautare de polițiștii din Cahul pentru evadare in anul 2004, din Penitenciarul nr.

- A evadat la 24 de ani din penitenciarul nr.5 Cahul, iar peste 16 ani a fost extradat in țara, dupa ce a evadat in Rusia. Este vorba despre un moldovean, condamnat pentru viol, circulație ilegala de droguri, șantaj, deținere ilegala de arme și muniții.

- Un barbat dat in cautare pentru savarșirea mai multor infracțiuni a fost retinut la Orhei, in regiunea pietei agroalimentare. In timpul reținerii, individul a incercat sa fuga, dar nu i-a reusit.