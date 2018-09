Stiri pe aceeasi tema

- Gest inexplicabil! Un tanar moldovean de 26 ani care o inlocuia pe mama sa, ingrijitoare in Italia, a fost gasit spanzurat in locuința unui batran din localitatea Pozzuolo Martesana, in apropiere de Milano.

- Un roman s-a spanzurat in Italia, intr-o inchisoare din Lecce. Barbatul avea 44 de ani și fusese arestat pentru ca iși batuse nevasta și copilul. Femeia lucra ca ingrijitoare, iar barbatul a pretins ca aceasta sa ii dea toți banii pe care ii caștigase. Fiind refuzat, a recurs la acte de violența. Dupa…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European, a lansat in presa din Statele Unite o propunere șoc: ”Viitorul președinte al Comisiei Europene ar trebui sa fie un conservator din statele estice pentru a restaura echilibrul”.…

- Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai mare traficant de droguri din lume. Mexicanul e incarcerat in America de aproape 2 ani, iar procesul sau e in plina desfașurare in New York, acolo unde acesta se afla in spatele gratiilor.(CITEȘTE ȘI: A DIVORȚAT CATALIN MOROȘANU?! FILMARILE CARE VOR CUTREMURA…

- Doi barbati au fost gasiti spanzurati vineri, 3 august, in judetul Vaslui. Cel mai tanar dintre ei a fost gasit spanzurat intr-o padure chiar in ziua in care implinea 38 de ani. In ambele cazuri, barbatii sufereau de depresie, insa apropiatii nu au constientizat gravitatea situatiei lor.

- Sztojka Ivan, ucigasul handbalistului Marian Cozma, a fost eliberat in mare secret din inchisoare, cu patru ani mai devreme. Presa din Ungaria a facut dezvaluirea astazi, desi elibererea celui care l-a omorat pe „Pasarila”, in 8 februarie 2009, a parasit puscaria joia trecuta. Chiar daca au trecut…

- Presedintele Klaus Iohannis va vorbi joi, la ora 13.30, dupa reuniunea de urgenta convocata la Summitul NATO de la Bruxelles. Potrivit unor surse oficiale, liderii NATO au avut o serie de discutii aprinse privind bugetul alocat pentru aparare. Seful statului roman trebuia sa se intalneasca si cu presedintele…