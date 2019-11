Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din tara noastra, in varsta de 26 de ani a disparut fara urma. Este vorba despre Andrei Neculai, care in data de 18 noembrie s-a pornit din Berlin spre Koln, pentru a se angaja la munca si de atunci este de negasit.Familia tanarului solicita ajutor pentru a-l gasi.

- Mii te timișoreni au fost incantați, in ultima perioda, sa asculte recitalurile unui pianist in zona centrala a orașului și alte cateva zeci de mii au apreciat prestația acestuia prin intermediul filmarilor distribuite pe paginile de Facebook Timișoara Știri și Orașul Timișoara. Duminica, omul cu pianul,…

- Este alerta intr-o localitate din judetul Constanta, dupa ce baiat de opt ani a disparut chiar din fata casei. Cand a realizat ca nu-l mai gaseste, tatal a apelat la ajutorul politistilor. Forte impresionante s-au deplasat in zona pentru a-l cauta.

- Familia și prietenii Luizei Melencu refuza sa creada ca fata este moarta. De mai bine de cinci luni, Luiza a disparut de acasa și se presupune ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, dupa ce a luat-o la ocazie. Criminalul din Caracal și-ar fi recunoscut crima, insa ancheta de pana acum nu are niciun…

- Un barbat originar din Balți a fost gasit azi, fara cunoștința, la o stație din Petah Tikva, una din suburbiile Tel Avivului. Fotografia acestuia a fost plasata pe Facebook, in grupul „Metapelet In Israel”. Cei ce il recunosc in imagine sunt rugați sa contacteze rudele.

- Leonora a disparut acum patru ani, iar parinții au cautat-o cu disperare in tot acest timp. In prezent, familia a aflat cruntul adevar. Adolescenta a disparut la varsta de 15 ani, in urma cu 4 ani. Familia...

- O tanara de 38 de ani a apelat la pagina de Facebook “The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei” pentru a-și gasi mama pe care nu a cunoscut-o. Fata, pe nume Crina Vroti, spune ca s-a nascut la Focșani, in anul 1981 și ca pana la 18 ani a fost instituționalizata [...]

- O femeie de 51 de ani din orașul Braila a fost pacalita de un individ care a pretins ca este general în armata Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul Facebook, barbatul i-a cerut femeii 30.