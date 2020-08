Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean in varsta de 35 de ani, domiciliat in Anenii Noi, a fost prins la frontiera moldo-ucraineana, in timp ce incerca sa treaca ilegal hotarul.Incidentul s-a produs in acest weekend, langa punctul de trecere a frontierei Tudora.

- Angajații Direcției regionale Est au reținut un tinar ucrainean care a trecut ilegal frontiera din Ucraina in Republica Moldova. In cadrul cercetarilor preliminare s-a aflat ca acesta a fost condamnat de patru ori pe teritoriul Ucrainei pentru comiterea furturilor. Incidentul s-a produs pe 6 iulie.…

- Un locuitor al satului Cioara, din raionul Hancești, a fost depistat in timpul controlului de frontiera cu document falsificat. Conaționalul a relatat polițișilor de frontiera ca l-a obținut acum doi ani, contra sumei de 1 200 de dolari. Cazul a fost inregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova,…

- Ministerul Afacerilor Externe a reluat in regim de urgenta demersurile pe langa autoritatile elene pentru fluidizarea traficului la punctul de frontiera Kulata – Promachonas si informeaza sambata ca, la acest moment, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- MAE anunta cva la punctul de frontiera Kulata dintre Bulgaria si Grecia, coloana de masini are 12 km, timpul de asteptare fiind de 6 ore, motiv pentru care a cerut autoritatilor elene masuri pentru fluidizarea traficului si clarificarea situatiei punctului de frontiera Makaza. „Ministerul…

- O coada de 12 kilometri s-a format la granița între Bulgaria și Grecia și se așteapta șase ore, transmite MAE, precizând ca exista un flux de acces pentru mașinile înmatriculate în statele membre UE.Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a reluat în regim de urgența…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda romanilor care calatoresc in Grecia sa completeze online, anterior calatoriei, formularul online solicitat de autoritatile elene. Formularul este disponibil in limba engleza la adresa https://travel.gov.gr , unde sunt prezentate si conditiile de calatorie…

- Un locuitor din raionul Glodeni este cercetat pentru deținerea permisului de conducere cu indici de falsificare. Incidentul a fost consemnat de catre polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni in dupa amiaza zilei de ieri, 15 iunie curent. Pe sensul de intrare in țara, la linia de control…