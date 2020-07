Stiri pe aceeasi tema

- Asuaju de Sus – depistat de politisti in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere Aseara, in jurul orei 23.30, politistii Secției 3 Politie Rurala Farcașa au oprit pentru control un autoturism condus pe DC 91, pe raza comunei Asuaju de Sus. Politistii au identificat…

- Un ucrainean a facut cale intoarsa dupa ce a incercat sa intre in tara noastra cu un permis de conducere falsificat. Documentul a fost depistat de catre politistii de frontiera din punctul de trecere Giurgiulești-Reni.

- Ieri, 22 iunie 2020, polițiștii din Blaj l-au reținut pe un tanar din comuna Mihalț care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere. Acesta a fost depistat, la data de 21 iunie 2020, in jurul orei 01.30, de catre polițiștii…

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri noapte, un vitezoman care gonea cu aproape 100 km/h pe strazile din Manaștur.”La data de 18 iunie a.c., in jurul orei 03.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Apahida, care, a fost inregistrat cu…

- Joi, politistii din Borsa au desfasurat o actiune privind identificarea conducatorilor auto care depasesc limita legala de viteza. In urma verificarilor efectuate, politistii au aplicat 26 de amenzi contraventionale majoritatea pentru depasirea limitei legale de viteza, in valoare de peste 10.000 de…

- Aseara, la ora 23.50, politistii din Tautii Magheraus au constatat doua infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, comise de aceeasi persoana. In urma verificarilor pe care le-au efectuat politistii au stabilit ca un tanar de 30 de ani, din Baia Mare, care nu deține permis de conducere…

- In data de 19.05.2020, in jurul orei 18:00, politistii din cadrul Postului de Poliție Riu de Mori au depistat un minor in varsta de 15 ani, din comuna Riu de Mori, care conducea pe DJ 686 un moped neinregistrat, fara a deține permis de conducere. In data de 19.05.2020, la ora 21:55, politistii…

- Poliitii de frontier din cadrul Sectorului Poliiei de Frontier Hui efectueaz cercetri în privina unui cetean român care a prezentat la controlul de frontier un permis de conducere fals.În noaptea de 2122 aprilie a.c. în jurul orei 00.00 pe timpul desfurrii unei misiuni specifice…