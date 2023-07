Un modern „Post medical avansat” a intrat în dotarea ISU Prahova Ieri, in dotarea ISU Prahova a intrat un „Post medical avansat”, care dispune de un cort de tratament și unul de triaj – „adecvate pentru a trata simultan un numar maxim de 10 victime. Echipamentele sunt transportate intr-o rulota (o remorca avand o suprastructura) tractata de autospecialele destinate pentru astfel de misiuni”, se menționeaza intr-un comunicat al instituției. „Printre aceste echipamente se regasesc sistemele de incalzire și racire a corturilor, precum și sisteme de iluminat exterior și interior. Toate echipamentele electrice se pot alimenta de la un generator de curent din componența… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

