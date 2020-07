Un model transgender, pe coperta Sports Illustrated

Modelul brazilian Valentina Sampaio, in varsta de 23 de ani, a declarat ca aparitia in Sports Illustrated "inseamna mult nu doar pentru mine, ci pentru intreaga comunitate LGBTQ +”, scrie news.ro. Aceasta ediție a „Costumelor de baie” este foarte populara in Statele Unite și nu numai, chiar daca influența sa s-a diminuat in ultimii ani odata cu reculul presei tiparite. La implinirea a cincizeci de ani, in 2014, Sports Illustrated a vandut 785.000 de exemplare. Sampaio a ținut deja prima pagina a ediției franceze a revistei Vogue in martie 2017. In august 2019, a fost angajata și de Victoria's…