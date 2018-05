Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Spataru este aproape de a aduce pe lume cel de-al doilea copil al ei. Ea a facut anunțul pe Instagram. Fosta asistenta tv are o fetița de noua ani, Maria Sofia. Vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor dupa ce a adus-o pe lume pe fetița. ”andreea_spataruu#deliverybaby #newbaby #babynumber2…

- Vestea aparuta in showbiz-ul romanesc despre posibila sarcina a lui Betty Salam a stranit multa curiozitate in randul apropiaților artistei, dar mai ales in randul numeroșilor fani. Contactata telefonic, fiica lui Florin Salam a dat primele declarații dupa ce s-a spus ca ar fi insarcinata. Cu trei luni…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Ultimele poze publicate de Xenia pe Instagram i-au facut pe fani sa creada ca aceasta ar fi insarcinata. Unul dintre motivele presupunerii ar fi ca moldoveanca s-a cam ingrașat și este tot mai absenta de pe rețelele sociale. Se pare ca modelul și-a dorit sa puna capat acest speculații și a publicat…