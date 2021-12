Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre subiectele discutate de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, cu premierul Nicolae Ciuca și mai mulți miniștri a fost modalitatea in care Primaria se poate imprumuta astfel incat sa...

- O expoziție de fotografii a fost lansata in centrul capitalei, in preajma monumentului Ștefan cel Mare și Sfint. Primarul general, Ion Ceban. a postat fotografiile pe pagina sa de socializare. ”Chișinaul in imagini! Trecatorii pot admira o expoziție frumoasa lansata de catre Primaria municipiului Chișinau.…

- Surpriza pentru fanii Oanei Zavoranu. Frumoasa actrița a dezvaluit ca va lucra pentru Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5 al Capitalei. Cu toate acestea, exista un motiv pentru care bruneta nu va fi platita de catre vestitul primar. Oana Zavoranu explica de ce nu primește bani de la Piedone…

- Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate, in sedinta extraordinara de luni, 37 de proiecte de hotarare conform carora se va cere, prin Programul National "Anghel Saligny", finantare pentru o serie de proiecte de investitii.

- Primaria capitalei ucrainene Kiev a anuntat joi introducerea de luni a unui permis sanitar pentru accesul in numeroase locuri publice, inclusiv in transportul public si restaurante, drept raspuns la „deteriorarea brusca” a situatiei epidemice, relateaza AFP. „Introducem aceste restrictii severe” pentru…

- Consiliul Local Sector 6 a adoptat, in sedinta de joi, un proiect prin care solicita Consiliului General al Capitalei imputernicire in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu capital integral public in scopul prestarii serviciului public de salubrizare, primarul Ciprian Ciucu…

- Peste cateva zile, se fac 6 ani de la incendiul din Colectiv, in urma caruia 65 de oameni au murit, iar alti 146 au fost mutilati pe viata. In iunie, urma sa se dea verdictul final in acest dosar, dar ieri, la Curtea de Apel Bucuresti, inca se discuta despre schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru…

- Miere de coriandru, de salvie sau cu cacao. Sunt doar cateva sortimente dintre cele care pot fi gustate la targul apicol de toamna din centrul Capitalei. Lidia Pahomea din Edinet are peste 100 de stupi. Femeia a venit la targ cu mai multe produse, printre care și... oțet din miere.